'Caso Messi': La hemeroteca deja en evidencia al presidente Bartomeu

Hace un año, Bartomeu decía en Barça TV: "Messi se ha ganado la libertad de decidir su futuro" y "puede dejar el fútbol o irse a otro sitio"

La hemeroteca ha puesto en evidencia al presidente del FC , Josep María Bartomeu. El máximo mandatario azulgrana, desesperado desde que Messi trasladó su decisión de abandonar el club, sostiene que el argentino no puede irse gratis y debe abonar su cláusula. Sin embargo, hace un año, en septiembre de 2019, Bartomeu concedía una entrevista a 'BarçaTV' en la que se refería al futuro de Messi así: "Se ha ganado la libertad de decidir su futuro, pero es muy culé y estoy tranquilo. Xavi, Iniesta y Puyol tenían la misma cláusula. A Messi, el mejor jugador de todos los tiempos y un culé de toda la vida, no le podíamos hacer una cláusula diferente. Pero repito: no dudo de que se quedará muchos años”.

Bartomeu ratificó así, en una comparecencia en 'BarçaTV' , que estaba de acuerdo en que Messi pudiera decidir su futuro cuando él quisiera. Esas declaraciones las hizo delante de los tres directores de los diarios deportivos de Cataluña: Santi Nolla (Mundo Deportivo), Ernest Folch (Sport) y Toni Romero (L’Esportiu) , que recordarán perfectamente esta otra frase: "Messi tiene un contrato que firmamos hace dos años, y que es por cuatro años. Antes de la última temporada, la 2020-21, él puede dejar el Barça, dejar el fútbol o para irse a otro sitio”. Palabra de presidente. Antes de la temporada actual, puede dejar el Barça, dejar el fútbol o irse a otro sitio. Literal. Pues dicho y hecho. Quiere irse a otro sitio.

Por cierto, ese mismo mes de septiembre,hace un año, Gerard Piqué, incidía en la Cadena SER : “Sabía que Messi se podía ir gratis al final de cada temporada, pero estoy tranquilo porque se ha ganado poder decidir su futuro”. Es decir, que todos sabían en el club que Messi seguiría o no dependiendo de su voluntad. El primero, el presidente.

¿Qué ha pasado ahora? Pues que Messi quiere irse. Y que la hemeroteca pone en evidencia al presidente Bartomeu. Hace un año quiso ponerse la medalla delante de los socios diciendo que Messi se había ganado el derecho a decidir su futuro y ahora, cuando le ha visto las orejas al lobo, no quiere dejarle ir. Agobiado por la delicada situación financiera del club y estrangulado por la enorme masa salarial de la plantilla, Bartomeu ha cambiado de parecer. Ya no quiere que Messi decida su futuro y ahora le pide dinero si quiere irse. O no dijo la verdad entonces o no la dice ahora. En cuestión de hemeroteca, a Bartomeu el tiro le ha salido por la culata.