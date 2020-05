Casi ningún equipo de la Liga Nacional está listo para volver a entrenar

Más de la mitad de los clubes han mostrado su rechazo a retomar la actividad.

La Liga Nacional ha hecho todas las gestiones para reanudar, cuanto antes, los entrenamientos de los clubes. El campeonato se encuentra detenido desde hace dos meses por la pandemia de coronavirus, por lo que el desenlace del mismo es todavía muy incierto.

Aunque ya se tiene el protocolo de higiene, recomendado por el Minsterio de Salud y Asistencia Social, son muy pocos los equipos que han mostrado su disposición de volver a entrenar. Tan solo Municipal, Mixco y Comunicaciones dieron el visto bueno, pero el resto de los clubes argumenta no estar en condiciones.

"¿Por qué voy a regresar a entrenar, si no se va a volver a jugar? ¿Por qué no se fue a negociar con el presidente de una vez cómo deberíamos llenar los protocolos y analizar las dos cosas en conjunto?", fue la reacción de Víctor Hugo García, presidente de Antigua, quien no desea arriesgar a sus jugadores.

Más equipos

En esa misma línea, Guastatoya se negó a la posibilidad de retomar la actividad en medio de la pandemia que tanto ha golpeado al país. "No. Vamos a mantener la postura. Peor acá, cómo se puso la situación por el covid-19, y no nos vamos a arriesgar", dijo Léster Rodríguez, directivo de los Pecho Amarillo.