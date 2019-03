Casemiro: "Vinicius puede ser uno de los mejores del mundo en tres años"

El mediocentro brasileño elogia a su compañero y compatriota en el Real Madrid y repasa los distintos temas de la actualidad blanca.

Casemiro, mediocampista brasileño del Real Madrid, ofreció una extensa entrevista al canal de TV brasileño 'Esporte Interativo', el mismo en el que había comparecido hace algunos días su compatriota y compañero Marcelo, y repasó toda la actualidad que hace al equipo blanco.

SE GANA Y SE PIERDE

"Me siento muy importante, como todos los jugadores. Sabemos que unas veces se gana y otras se pierde. Trabajamos siempre para poder vencer".

MOMENTOS BAJOS

"Es normal que un equipo tenga momentos bajos. Estamos creciendo ahora. Ahora viene lo más importante. Tenemos rivales difíciles y estamos centrados en ganar todos los títulos, pero es difícil".

LA VUELTA CON EL AJAX

"No me sorprendió el partido que hicieron ellos en la ida. Hicieron dos grandes partidos ante el Bayern de Múnich. Vamos a intentar jugar de la misma manera que en la ida. No hicimos un gran partido en Amsterdam, pero el resultado fue bueno. Lo importante es clasificarnos y no importa como sea".

CUARTA OREJONA EN FILA

"Hay que estar tranquilos. Estamos trabajando para intentar ganarla. Cuando ganamos la segunda consecutiva todos nos decían que ganáramos una tercera y seguíamos diciendo lo mismo, que nos dejaran tranquilos. Ahora ocurre igual. Vamos a pensar partido a partido".

EL VAR

"Estamos un periodo de adaptación para el fútbol, para la liga española y para la Champions".

LA SALIDA DE LOPETEGUI

"Para mí es un grandísimo entrenador. Lamentablemente no pudo seguir. Son cosas del fútbol. Es un gran técnico y una gran persona. En el Oporto me ayudó mucho. Pasó que aquí en el Real Madrid no fueron las cosas bien. Es un buen entrenador y lo demostró en la selección española".

LA COMPETENCIA CON LLORENTE

"Nunca me he sentido titular en el Real Madrid. Es importante tener competencia. Llorente ha demostrado que tiene capacidad para jugar. Es un futbolista más del Real Madrid. Es bueno para el Madrid que Llorente y todos estén bien. Si ganamos, todos somos campeones".

SU MEJOR ENTRENADOR

"Sería injusto hablar de un solo entrenador. Mourinho, Ancelotti, Zidane, Rafa Benítez... cada uno tiene sus características importantes. Con Zidane tenía mucha relación con todos los jugadores, una relación de padre-hijo. Como un amigo. Solari va en la misma línea, está siendo justo con todo el mundo".

ZIDANE, SU ÍDOLO DE LA INFANCIA

"Siempre fue Zidane. Cuando hablaba con él tenía mucha vergüenza. Siempre crecí viendo a Zidane. También estaba Makelele, Mauro Silva..."

LOS MEJORES EN SU PUESTO

"Hoy en día los equipos están buscando ese tipo de jugador. Tres o cinco años atrás no había jugadores con esa función. Hoy en día ha cambiado. Busquets es uno de los mejores en su posición. Es un jugador con característica de equipo. Es uno de los Top3. Kanté es otro grandísimo jugador, Pogba, Jorginho..."

NEYMAR

"Hablar de él es decir cosas increíbles de él. Es busnísimo para la selección brasileña y ahora se está preparando para la Copa América. Seguro que llegará bien. La gente cuenta con él".

VINICIUS

"Lo está haciendo muy bien. Tiene una buena cabeza y un buen carácter. Está demostrando que es un jugador del Real Madrid. Que puede hacer una estrella del Real Madrid y la gente tiene la confianza puesta en él. Puede ser uno de los mejores del mundo en tres años. Lo que está haciendo ahora no es normal. Vinícius tiene que aprender muchas cosas y está creciendo de una forma increíble. Está centrado y enfocado en el fútbol".

CRISTIANO RONALDO

"Es una grandísima persona y como jugador es de los mejores de todos los tiempos. Fue un placer disfrutar de él".