Carvalho: "En el Madrid se nota mucho que faltan los goles que hacía Cristiano"

El internacional por Portugal no hubiera vendido al '7' "ni por 100 millones ni por 200".

William Carvalho, jugador del Real Betis e internacional por Portugal, ofreció una entrevista a Marca. El centrocampista cree que el Real Madrid está echando "mucho" de menos los goles de Cristiano Ronaldo .

¿Está echando de menos el Madrid los goles de Cristiano?

"Sí, claro, Cristiano hace falta en cualquier equipo del mundo y en el Real Madrid se notan un poquito... Un poquito no, mucho, los goles que Cristiano hacía. Pero ahora está bien, está bien en la Juventus y hará muchos goles allí".

¿Qué cree que le motivó a dejar atrás un club como el Real Madrid, donde era el gran ídolo y su máximo goleador?

"Es difícil saberlo, no sé qué pasó, pero sé cómo es Cristiano, tiene una ambición del tamaño del mundo, quiere hacer siempre las cosas bien y demostrar que es el mejor".

"No, yo no lo vendería por 100 millones. Ni por 200, no".

¿La falta de un sustituto de garantías es lo que está lastrando esta temporada al Madrid?

"Sí y no. Son pocos jugadores los que hacen los goles que hace Cristiano. Podían contratar un buen delantero, pero las cosas que hace Cristiano y sus goles hay pocos futbolistas que puedan hacerlo. Está claro que Cristiano hace falta en el Real Madrid, pero el Madrid tiene un equipo con mucha calidad".

Uno de los jugadores de calidad del Madrid es Modric. ¿Es un estímulo para un centrocampista que él haya sido el ganador del Balón de Oro?

"Sí, claro, es una referencia para todos los jugadores. Es un futbolista difícil de parar. Yo jugué contra él en el Sporting y contra la selección de Croacia con Portugal, pero creo que tenemos fuerzas para frenar su potencial y el del Madrid".

Finalmente desvela que hubo mucho interés del Barcelona y Real Madrid para contratarle, cuando Carvalho era la pieza clave del Sporting Portugal

"Sí, pero ahora ya no tiene mucho sentido hablar sobre eso. Estoy en el Betis, estoy muy bien aquí