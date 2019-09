Carvajal despeja los fantasmas del Madrid y habla de Pogba y Neymar

Dani Carvajal repasó varios asuntos en El Partidazo de COPE durante de la concentración de la selección española y precisamente al respecto y respondiendo a la actualidad afirmó ante una posible vuelta de Luis Enrique que “no sé en qué punto estaría Robert Moreno si Luis Enrique decidiera volver, lo que sabemos es que Robert está al mano y es nuestro seleccionador”.

Sobre los fichajes frustrados de Neymar y Pogba

Carvajal fue preguntado sobre Neymar y Pogba, dos de los grandes nombres que sonaron más durante el mercado de fichajes pero que finalmente no se movieron de y respectivamente.

" Neymar , leías un día que se iba al Barça y al día siguiente otro, preguntando a Marcelo y Casemiro decían que no sabía, que estaba en duda. Es un jugador muy bueno, Top 5 o Top 3 y todo equipo querría tenerle"

"Pogba también sonó bastante aunque las fechas de los cierres de mercado son diferentes en cada país los problemas se aumentan, al final no ha llegado y debemos pensar en los que estamos"

La salida de Keylor Navas

También habló sobre Keylor Navas, la salida de un compañero con el que el lateral tiene buena relación y muy importante en los últimos años en el .

Revolución en el Real Madrid

Carvajal habló sobre la revolución fallida tras el mercado de fichajes, algo que desde la grada se pensó.

"En el Real Madrid no es fácil hacer una revolución, pero en un equipo como el Real Madrid, donde todo el mundo quiere estar y no todo el mundo quiere salir, no es fácil. Han venido jugadores que nos van a ayudar como Hazard, Militao, Mendy... y creo que es para complementar una gran plantilla"