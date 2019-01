El Barcelona sí contempla la opción Carlos Vela y estudia su posible llegada

La secretaría técnica quiere contentar a Valverde.

Ernesto Valverde fue explícito hace unos días. Quiere que le traigan un delantero después de la salida de Munir y, si no es posible, entonces intentará tirar del filial. El club estudia las opciones de mercado y quiere satisfacer a su entrenador. La secretaría técnica sigue apurando las opciones y uno de los nombres que están encima de la mesa es el del mexicano Carlos Vela, actualmente en la MLS, enrolado en las filas de Los Angeles FC. Según avanza la Cadena SER Catalunya, el “Bombardero”, ex de la Real Sociedad, figura en la lista de posibles refuerzos del club azulgrana.

Según ha podido contrastar Goal, el nombre de Vela sí figura en la lista que maneja la secretaría técnica culé y es una de las opciones, aunque no la única que baraja el club para reforzar al equipo de Valverde, inmerso en tres competiciones. En todo caso, mientras el Barcelona trabaja esa opción, existen más candidatos. En los últimos días sonó con fuerza en los medios catalanes el nombre de Morata, que está muy cerca del Atlético de Madrid, y también el de Cristian Stuani, delantero del Girona, por el que el propio club gerundense ha negado ningún tipo de contacto. Ahora el “tapado”, es Carlos Vela. Una noticia sorprendente que ha causado impacto en México, que está en estado de “shock” por el interés de un club de la magnitud del Barça.

El salario, escollo para su llegada. El contrato del delantero mexicano con Los Angeles no es fácil de asumir. El año pasado percibió 5.2 millones de euros de ficha, unos 6 millones de dólares. Es decir, Carlos Vela es el tercer jugador mejor pagado de la MLS, por detrás del italiano Sebastian Giovinco y del norteamericano Michael Bradley. Luego estaría la postura de Los Ángeles y saber si aceptarían una cesión con opción de compra o si, por el contrario, pedirían un traspaso por el mexicano. Un asunto capital para la economía azulgrana.

¿Qué dicen en México? Hay división de opiniones. Varios comentaristas de la TV mexicana creen que el interés del Barcelona en Vela es “un cuento”, algo “que no se puede creer”, una historia que “no tiene ningún recorrido”. Sin embargo, otros confirman que es una opción, aunque no es la primera del club. La prensa mexicana desea que Vela llegue al Barcelona, pero recelan porque consideran que Vela está muy cómodo en Los Angeles y no desea volver a tener una alta exigencia deportiva como en su etapa en la Real Sociedad.

Una década de inversión en delanteros. Desde el verano de 2008 , el Barça ha fichado a Ibrahimovic y Keirrison (2009), Villa y Afellay (2010), Alexis Sánchez (2011), Neymar y Bojan (2013), Luis Suárez (2014), Paco Alcácer (2016), Gerard Deulofeu y Ousmane Dembélé (2017) y Philippe Coutinho (2018). En total, 12 delanteros contratados, con un precio total de traspasos por importe de 670 millones de euros en la última década.El siguiente de la lista sería ¿Carlos Vela? Veremos en qué acaba esta historia.