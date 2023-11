Carlos Valdez explicó el insólito motivo por el que entró de '9' en la final de la Copa Libertadores

A pocos minutos del final del suplementario, Almirón sorprendió con el ingreso del paraguayo, que confesó que él mismo pidió entrar.

Una de las grandes sorpresas de la final de la Copa Libertadores, cuando el segundo tiempo suplementario llegaba a su final y Boca buscaba de manera desesperada el empate ante Fluminense, fue el cambio que realizó Jorge Almirón en el minuto 113, cuando Bruno Valdez ingresó en lugar de Nicolás Figal, uno de los mejores del Xeneize y hasta ese momento encargado de encabezar los ataques, que salió con bronca y realizando gestos al banco de suplentes.

Al respecto de la llamativa variante, la respuesta del defensor fue no menos curiosa. En declaraciones a Versus Radio, de Paraguay, sostuvo que "el profe miró para atrás los últimos minutos. Ya no teníamos delanteros en el banco y tenía unas ganas inmensas de poder entrenar".

Entonces, afirmó que "le dije al profe si me podía meter, que estaba con mucha confianza. Pero lastimosamente no me quedó ninguna".

El artículo sigue a continuación

Y en el balance final del partido, luego del lamento por la derrota y la movilización de los hinchas, remarcó que "tuve la oportunidad de poder entrar los últimos 10 minutos para poder buscar el gol del empate en busca de llegar a los penales que nos teníamos confianza".