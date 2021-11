Tevez: "Todos quieren saber qué voy a hacer, pero hasta que yo no lo sienta, no voy a hacer nada"

Pasaron ya cinco meses desde que Carlos Tevez anunció su salida de Boca y, hasta ahora, no se lo volvió a ver ni cerca de una cancha de fútbol. Por eso, con 37 años, ya muchos daban por descontado que la carrera del Apache se había terminado, a pesar de que nunca confirmó oficialmente su retiro. Sin embargo, el propio delantero dejó abierta la posibilidad de volver a ponerse los cortos: "¿Seguir jugando? Es una pregunta que me hacen todos los que están a mi alrededor. Ni yo lo sé todavía. Estoy disfrutando del momento. Obvio que uno se empieza a preparar, en el mientras tanto me cuido. Si llega algo que me interese, me motive o me saque algo de adentro que diga ‘me dan ganas’, seguiré".

De todos modos, en la extensa entrevista que brindó a ESPN, Carlitos dejó en claro que por ahora no encuentra un motivo válido para dejar la vida que lleva actualmente y entrar de nuevo al ruedo: "Cada vez que veo a Juventus, Boca, o algún equipo por el que he pasado y trato de buscar dentro mío ese fuego que diga ‘me motivo para jugar seis meses más o un año’, no lo encuentro". Además, dejó en claro que, de volver, no lo hará en el Xeneize ni en ningún otro club argentino: "Me siento ídolo de Boca. Creo que dejé una parte de mi corazón. Yo siento el cariño de la gente en la calle, el hincha de Boca me agradece en todo momento, hasta me pide que vuelva seis meses. Pero ya está, ya di todo. No tengo más para darle a Boca".

¿Por qué sigue sin club? La explicación que brindó fue concreta: "No extraño jugar, la estoy pasando bien con mi familia. El sábado tuve un casamiento mientras Boca jugaba y decía por dentro: de estar jugando me perdía el casamiento. Y si se daba el resultado como fue, no llegaba. No podía ir porque después te sacabas una foto: ‘Carlos Tevez se fue de joda y Boca perdió’. Es como que el fútbol lleva a eso".

En caso de no regresar, Tevez contó que está haciendo el curso de entrenador y que el año próximo empezará a estudiar coaching.

Más allá de su futuro, Carlitos no dejó tema sin tocar a lo largo de la charla. A continuación, Goal repasa sus conceptos más destacados:

Riquelme y el Consejo de Fútbol

"La relación con Román es buena, es lo que se ve".

"Con el Consejo de Fútbol charle poco y nada. Yo iba, hacía mi trabajo y me iba. No quería que me jodan. En un principio se los dejé claro: yo vengo acá a trabajar, llego temprano, me voy último porque soy el capitán, porque demuestro de esa manera a los chicos cómo se trabaja y cómo tienen que trabajar para ser grandes; llego al club no me pregunten absolutamente nada ,si quieren pelear los premios, peleen con otros no conmigo. Salí de toda negociación".

"Todos piensan que voy a ir contra Román o esta dirigencia. Si siento que voy a ir a la política no voy a ir contra Román ni contra Bermúdez ni con Cascini ni contra el Chelo. Si llevo un proyecto voy a decir lo que voy a hacer y no voy a tirar mugre a esta dirigencia. La gente después decidirá".

La derrota contra River en Madrid

"Cuando pasó lo de Madrid, fuimos pocos jugadores que nos quisimos quedar. Pocos jugadores dijimos vamos por la revancha porque queremos al club, porque queremos pelearla. Era fácil decir nos queremos ir. Muchos se fueron, pero también muchos nos quedamos y yo valoro eso. La gente como Cali, Wanchope, que se quedaron a luchar porque lo más fácil era irnos todos del club. Wanchope no se tenía que ir así, mucha gente se quedó para que a Boca le vaya bien no se tenía que ir así; a mí como capitán y líder eso me molestó".

Battaglia y el nuevo Boca

"Yo creo que Seba tiene muchas cosas de Bianchi: sabía que palo por palo a River no se le podía jugar. Carlos casi siempre en la copa, cuando íbamos de visitante, jugaba más defensivo que ofensivo; en ese caso lo veo a Seba muy cambiante. A River tenía que ir a esperarlo un poco más y salirle un poco más de contragolpe y es el partido que hizo, solamente que Carlos tenía una espalda grandísima y tenía jugadores que hacían la diferencia. Yo creo en Seba. Después el tiempo dirá si es correcto para ser el técnico de Boca o no".

"Es una renovación grande, hay que tenerle paciencia. No es que llega de un día para otro. Es momento de que el hincha de Boca tenga paciencia, que sepa que hay muchos chicos y que es muy difícil traer a grandes jugadores".

"A los chicos los conozco, jugué con casi todos. El Changuito va a ser un fenómeno. Cuando tenga un poco más de ruedo y asiente un poco la cabeza; tiene cosas diferentes".

Angelici y la política

"El Tano es mi amigo, después lo que haga o hizo con la política de Boca es toda responsabilidad de él, no mía. Entonces después lo que piensen los demás, esta dirigencia o no, la verdad no lo sé. Si yo el día de mañana mi corazón y yo estoy decidido a ser dirigente de Boca, lo primero que voy a hacer es prepararme porque no voy a dejar que nadie me maneje absolutamente nada".

"La política es muy difícil, tenés que meter los pies en el barro y yo no sé si estoy preparado para eso. No quiero improvisar. Daniel es mi amigo, pero no quiero pelearme con nadie por meter los pies en el barro por nadie. Si no estás preparado, si no tenés las cosas claras, es muy difícil ser dirigente".

"Hace un año llevo haciendo el curso de técnico, empiezo el año que viene el curso de coaching; voy viendo y observando lo que realmente quiero yo. Me parece que mi familia, amigos y representantes están encima mío para ver que voy a hacer de mi vida; la verdad que ni yo sé qué voy a hacer de mi vida".

Su último tiempo en Boca

"Lo que me pasaba en el tramo final es que venía cargando con un montón de cosas personales y la fui llevando con un campeón porque no es fácil tener a tu viejo internado un año e ir a jugar sabiendo que no tenía chances. Entonces, en el entretiempo me largaba a llorar y salía en el segundo tiempo como si nada. Me hacía fuerte la gente de Boca, mi familia, la gente que me quería ver bien. Yo me tenia que poner la camiseta 10, la cinta de capitán y salir a jugar. Pensaba que era lo que le hacía feliz a mi viejo, eso me daba fuerza para seguir".

"Futbolísticamente no estaba para retirarme. Sigo estando bien, no tengo lesiones de nada. Siempre jugué los partidos y casi siempre estaba disponible para el técnico de turno. Pero psicológicamente, el fuego y lo que veía a futuro era que tenía que dar más del 100% . Se venía un recambio muy grande y necesitaban al mejor Tévez. Yo no tenía ese fuego; no tengo 20 años, tengo 37. Si no estaba el mejor Tévez le iban a caer a Tévez: la lucha era dispareja".

Los conflictos con Guillermo Barros Schelotto y Alfaro

"Con Guillermo me equivoqué yo primeramente porque el dia que juego el último partido en la Bombonera, que la gente empieza a gritar ‘Carlitos no se va’, y yo estaba medio en duda de firmar o no el contrato, me pasa que cuando salgo de la cancha y estoy subiendo al vestuario estaban Vane y Flor pidiéndome que no me vaya. Voy a Guillermo y le digo: ‘contá conmigo para la próxima temporada porque no me voy’. Llego a mi casa, más tranquilo y ya lo tenía decidido. En toda esa locura, también estaba el tema del casamiento mío, llegó del casamiento me roban la casa, agarro a mi familia y me voy de vacaciones; en todo ese quilombo me olvido de llamar a Guillermo para decirle que me voy. Se entera por los medios. Después yo me quedo ocho meses en China, donde no hago pie, decido pegar la vuelta y ya era todo totalmente diferente. He perdonado cosas donde hoy no las perdonaría. Siempre tragué un montón de cosas por el bien del club. La pasé muy mal".

"Llega Alfaro y dice lo de la bandera. Si decís algo con la boca después lo tenés que respaldar. Jugué tres partidos y ya me sacó. Era algo que el murmullo ya lo escuchás y cuando volví de China, el murmullo estaba; 60 era murmullo cuando tocaba la pelota y 40 que trataba de entender lo que me pasaba. No era fácil, pocos jugadores llegaron a ser tan amados como yo, después en duda y después con la consagración del campeonato que le ganamos en la última fecha a River, otra vez amado".

Sus contratos con Boca

"Cuando me voy de Boca, que era Mauricio (Macri) el presidente, me voy con el banco en cero. Porque mi casa, donde me sacaron del barrio, fue parte de pago. Empiezo a ganar plata en Corinthians. Cuando vuelvo a Boca de Juventus, cero pagó Boca por mí, siendo uno de los mejores jugadores de Europa. Cuando me voy a China, a Boca le entran ocho millones de dólares. Y el último contrato lo doné a una ONG".

Pol Fernandez, Villa y Zárate

“Cuando fue el problema con Pol, yo como capitán fui y respalde a mi compañero. Porque le faltaban tres meses de contrato, por qué no ponerlo si él al equipo le hacía bien. Eso se lo planteamos a Miguel”.

“Es muy difícil estar en los zapatos de Villa, porque si él dice que se quiere ir, lo tenés que dejar ir. Fueron intereses totalmente opuestos, el club se hizo fuerte porque la oferta no le parecía justa y eso Villa no lo entendió”.

“Zárate me dijo que lo traían para reemplazarme a mí”.

Messi, la Selección y Gallardo

"La Selección la ve. Me gusta. A Lionel (Messi) lo veo contento, felíz y eso se nota. Y después cuando uno está cómodo adentro de la cancha te sale todo".

"Gallardo es el mejor técnico de la historia de River y hoy por hoy el mejor técnico de Argentina. River me gusta, juega bien al fútbol. Tiene una idea clarísima de lo que quiere".