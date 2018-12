Carlos Romero denuncia problemas en Águila

El técnico denunció situaciones que se dieron a lo largo del torneo.

Tras la derrota en semifinales ante Santa Tecla, Carlos Romero explicó a los distintos medios de comunicación que tuvo dificultades a lo largo del torneo con algunos jugadores, pero sin precisar los nombres.

Semanas atrás, la dirigencia de Águila separó a Miguel Lemus, en su momento no se explicó esta decisión, pero todo apunta que fue por problemas con Carlos Romero.



Ya eliminados, Romero explicó: “Lo que hubo es una rebelión entre jugadores que querían jugar sin trabajar, que querían ser titulares solo por nombre y no por esfuerzo y eso no lo permití”.