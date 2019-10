Queiroz: "Colombia mereció ganar, controló el juego los 90 minutos"

El estratega luso analizó el empate 0-0 con Chile en Alicante. Valoró el nivel del equipo cafetero y criticó el penal no pitado por el árbitro.

La Selección Colombia no pudo lograr la victoria sobre su similar de en el amistoso disputado en , pero el desempeño del cuadro cafetero dejó muy tranquilo al técnico Carlos Queiroz.

"El equipo siempre da un paso hacia adelante. Hicimos los cambios con el pensamiento de ganar el partido, ser más agresivos y dominar todo el tiempo. Tampoco es fácil frustrar las decisiones de ataque de Chile. Hubo un gran trabajo colectivo en ese aspecto", afirmó el DT.

Además resaltó que mereció más. "Colombia merecía salir del partido ganando. No ganamos, pero sí logramos otras cosas. No es fácil tener a un equipo como Chile siempre en su portería. Hemos estado controlado el juego los noventa minutos y el partido se ha jugado en una sola dirección", explicó.

Queiroz tuvo un momento de enojo, al reclamar falta sobre Juan Guillermo Cuadrado en el área y cruzarse con el árbitro Jason Barceló, que le mostró la tarjeta amarilla: "No me gusta hablar del árbitro. Pero fue un penalti tan claro que me cuesta entenderlo".

Por último se refirió a la salida de Duván Zapata y dejó entrever que no es una simple molestia. "Tuvo un estiramiento en un aductor. Hay que aguardar para saber la gravedad. Pero en un partido que no es oficial no se puede arriesgar", reconoció en conferencia y aumentó la incertidumbre.