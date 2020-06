Carlos Pineda no continuará en Olimpia y saldrá al extranjero

Liga Nacional de Honduras: La joven promesa hondureña no renovó contrato con los Albos y saldría como futbolista libre hacia el fútbol exterior.

Una acumulación de malas decisiones por parte de Olimpia podría generar la salida como jugador libre de Carlos Pineda, una de las joyas del equipo albo. Pese a que se asentó como futbolista importante bajo las órdenes de Pedro Troglio, el joven de 22 años no renovó contrato con los Blancos y estaría listo para pasar al exterior.

Así lo manifestó uno de sus representantes, Muma Bernárdez: “Carlos Pineda va a salir al extranjero, eso es seguro”. Mientras tanto, Troglio, en una charla con Radio Internacional de San Pedro Sula, también casi que lo dio por perdido al jugador pensando en la próxima campaña.

"De Pineda he escuchado a su representante decir que no va a firmar y que van a esperar llevárselo. Una lástima porque era importante que siguiera jugando hasta que consiguiera algo, pero eso significaba firmar un contrato y pertenecer al Olimpia. Está claro que no va a firmar", dijo.

Pineda es agente libre en estos momentos y sus representantes se están moviendo para colocarlo en un club del exterior.