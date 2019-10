Carlos De los Cobos: “Queremos a veces exigir cosas que no tenemos”

El técnico mexicano de la Selecta hizo un balance de lo que ha sucedido en Liga Concacaf y lo que se viene.

La Selección Nacional mayor de El Salvador cerró su primera parte de entrenamientos de cara a los juegos contra Montserrat y Santa Lucía en este mes de octubre. El técnico Carlos De los Cobos hizo un análisis de su trabajo se escudó en sus números al frente de la Selecta.

“Eso a mí no me preocupa (que puede ser despedido si no clasifica a la hexagonal), yo estoy aquí para trabajar, lo he hecho bien, allí están los números. No se olviden de lo que pasó recientemente atrás cuando yo llegué, cuando lamentablemente no habían resultados, hoy los hay. Nada es fácil. Queremos a veces exigir cosas que no tenemos, hay que ubicarnos a la realidad que tenemos en el fútbol de El Salvador”, mencionó el estratega mexicano.

“Si estamos peleando la posibilidad de la clasificación a la hexagonal es con lo trabajado en un año con dos meses que estoy acá, antes el país estaba en otro lugar en la clasificación. Lo trabajado nos permite soñar con estar en una hexagonal nuevamente de manera directa”, enfatizó el seleccionador, que ayer terminó el microciclo y vuelve a concentrar el próximo lunes.