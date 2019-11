Carlos De los Cobos: “Estoy contento por lo que se hizo en la cancha”

El técnico mexicano valoró el trabajo de su equipo.

Carlos De los Cobos considera que la Selección Nacional de El Salvador realizó un gran partido contra Montserrat, de hecho, el técnico trajo a cuenta las ocasiones de gol que se perdieron. Además reprochó al público al indicar que "no saben de fútbol y no valoran el esfuerzo de su selección", ya que se fueron silbados sobre el final del primer tiempo al no ver espectáculo.

“No fuimos certeros pero fuimos infinitamente superiores al rival. Jugamos de forma profunda cuando se pudo y cuando no se lateralizó; lo hace cualquier equipo del mundo”, explicó el técnico al inicio de su conferencia de prensa posterior al partido.

Sobre las ocasiones que se perdieron a lo largo del duelo ante los caribeños, el técnico se mostró feliz que se logró ganar: "Estoy contento con el juego de la selección. Fuimos muy superiores al rival y generamos muchas opciones de gol”.

Sobre la afición, De los Cobos opinó: “Mucha afición no sabe de fútbol. Los conocedores saben reconocer el esfuerzo de sus jugadores”.