Carlos Carrillo: “Estoy solicitando que se me respete lo que me queda de contrato”

El defensa demandó al Independiente.



Carlos Carrillo fue separado del Independiente debido a que no aceptó una rebaja de salario. El equipo vicentino no lo ha tomado en cuenta en el torneo Clausura y ahora ha demandado ante la Fesfut.

“Estoy solicitando que se me respete lo que me queda de contrato. Estoy esperando que se me cite a los tribunales de la FESFUT, para comenzar este proceso. Yo solo llegaba a ver los entrenos, no participaba. Me quitaron los implementos deportivos. Sin los recursos adecuados, uno ya no puede hacer su trabajo”, dijo Carrillo.

El zaguero espera que se le pague un mes de salario, que es lo que dice su contrato en caso de que el equipo ya no contara con él. Carlos Carrillo llegó hasta portar el gafete de capitán.