Cardona también le tiró a Guillermo: "Nunca entendí por qué dejé de jugar"

El colombiano se refiero a su ausencia en el tramo final del ciclo del Mellizo, aunque dijo que no le guarda rencor. Además, habló de su salida.

La salida de Edwin Cardona fue la primera de un largo éxodo de jugadores de Boca. Entre gallos y medianoche, el volante colombiano dejó el club porque su préstamo se terminó, pero también porque nadie del club se acercó para invitarlo a continuar o, al menos, para intentar negociar. Así, desde México, donde ahora juega para el Pachuca de Martín Palermo, también atendió a Guillermo Barros Schelotto.

"No quería terminar de la manera en que terminé. Me sorprende lo que me pasó, de no estar en esos partidos tan importantes. Más allá de que quería quedarme, nunca nadie se comunicó conmigo o mi representante. Me hubiera gustado quedarme", aseguró Cardona. Y agregó, sobre su llegada al equipo del Loco: "Era mi primera opción, pero no podía quedarme sin el pan y sin la torta".

Y, como Carlitos, aunque políticamente correcto, también disparó contra su exentrenador: "Nunca entendí cuándo perdí el puesto, porque nunca me dieron la razón. Fue contra Cruzeiro, desde ahí nunca más entendí por qué me sacaron. Inclusive me infiltré para jugar la final y nunca entendí por qué dejé de jugar. No solo me pasó a mí, le pasó a muchos jugadores que vinieron a jugar y no lo hicieron".