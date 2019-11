Carabao Cup y Mundial de Clubes: el Liverpool jugará dos partidos en 24 horas

El ha confirmado que jugará los cuartos de final de la contra el (17 de diciembre) apenas un día antes de disputar las semifinales de la Copa en (18 de diciembre), utilizando dos equipos diferentes.

Jurgen Klopp afirmó recientemente que necesitaría a todo su plantilla en la visita a Medio Oriente, y en las últimas horas había dicho en una rueda de prensa: “No podemos dejar a ningún jugador en casa por la Carabao Cup. No es que podamos ir allí con 11 jugadores y decir que juegan los dos partidos en Qatar y que los otros muchachos juegan en contra el Aston Villa. No funciona así".

Ahora, sin embargo, el club ha anunciado su intención de jugar ambos partidos con dos equipos diferentes, lo que probablemente signifique que los líderes de la Premier League enviarán un equipo de segundo nivel a Villa Park, que consiste principalmente en jugadores de equipos juveniles.

El conjunto red ha anunciado que jugará con dos plantillas distintas cada uno de los torneos para poder participar en ambos compromisos que se celebrarán en días consecutivos, un hecho casi sin antecedentes en la historia del fútbol mundial.

Our #CarabaoCup quarter-final tie at @AVFCOfficial will take place on Tuesday 17th December. https://t.co/XyxwTy3wbB