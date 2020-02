Caputto deja en claro que aún falta un jugador para la "U"

El adiestrador de Universidad de Chile se refirió a la última incorporación, pero sabe que aún resta un fichaje.

En el Club Universidad de las cosas están en un punto donde no pueden fallar. Considerando el mal semestre de 2019, la tabla de promedios, y la compleja definición con Inter de Porto Alegre en la segunda Fase de Copa Libertaodres, ponen al cuerpo técnico en un terreno de marge de error mínimo.

Por eso es que Hernán Caputto sabe que necesita tener recambio en todas sus líneas. Una de ellas es la banda por izquierda, donde el entrenador dice querer un elemento más para que sea el recambio de Jean Beausejour.

"Tenemos jugadores que lo puedan hacer, pero es un tema que está en conversación. La verdad es que estoy muy conforme con el plantel en general, así me lo hacen ver día a día", dijo el experimentado ex portero, añadiendo que "todavía no está cerrado el plantel, estamos contento con la llegada de Luis Casanova porque nos faltaba un defensor derecho".

Sobre este último jugador, el cual se pensaba era el último en contratar, dijo que "tiene 27 años, jugador que ha pasado por la selección; consideramos que nos agrada cómo maneja el puesto, tiene siempre una salida clara en lo que son los inicios de las jugadas".