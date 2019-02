Capello: "Messi no es futbolista, es el único genio del fútbol mundial"

El entrenador italiano se sale en elogios para con el crack del Barcelona.

Fabio Capello aseguró este lunes que "Lionel Messi no es un futbolista", sino que es "el único genio del fútbol mundial".

"Leo Messi no es un futbolista, es un genio el único genio del fútbol mundial", respondió en una rueda de prensa ofrecida en Italia el ex técnico del Real Madrid, que también fue consultado por el delantero del Barcelona y su imposibilidad de ganar un Mundial con Argentina. "No ha ganado títulos mundiales porque uno solo no puede ganarlos", remató.

Messi será titular este martes en casa del Olympique de Lyon, por la ida de los octavos de final de la Champions League, competición que los catalanes no ganan desde 2015, con Luis Enrique Martínez en el banquillo.

Capello también contestó acerca de Cristiano Ronaldo y su fichaje por la Juventus. "Traer a Cristiano ha servido para despertar al resto de los jugadores y ha ayudado a que muchos mejoren. Es muy importante para la Juventus porque tener a un jugador 'top' que entrena todos los días y se cuida mucho es un ejemplo para un equipo que ganaba fácil. Se ve que quiere ganar la 'Champions' con la Juve", señaló.

El ex entrenador de la Juventus también opinó sobre Antoine Griezmann, principal arma ofensiva del Atlético de Madrid, rival de la Veccia Signora este miércoles: "Es muy bueno, muy inteligente, tiene muchísima calidad, es peligrosísimo porque trabaja mucho para el equipo y mete goles y eso no es fácil de encontrar. El Atlético ha hecho muy bien en retenerlo y él en quedarse en el Atlético".

En cuanto Massimiliano Allegri y Diego Pablo Simeone, los técnicos del Atlético-Juventus, aseguró: "Me gustan los entrenadores así y no los que tienen un esquema y no se mueven de él.Conocen a sus jugadores, estudian al contrario y saben de donde viene el peligro y donde tienen los puntos débiles porque conociéndolos puede ganar. No siempre puedes ganar jugando bien".

Por último, se refirió al brasileño del Real Madrid Vinicius Jr.: "Me dijeron que era el nuevo talento de Brasil y eso cierto. Es rápido, juega muy bien y tiene talento. Le falta gol, pero puede encontrarlo".