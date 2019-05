Caparrós se despide como entrenador: "Ahorá podré ir al Gol Norte del Sánchez-Pizjuán"

El técnico de Utrera dio una rueda de prensa de despedida, aceptó las críticas a sus fichajes y desveló que ahora ligará su trabajo a la cantera.

Joaquín Caparrós ofreció este viernes su última rueda de prensa como entrenador del Sevilla. El técnico de Utrera, acompañado por el presidente, José Castro, y el director general deportivo, Monchi, repasó la úlltima temporada, acepró las críticas a sus fichajes y desveló sus planes de futuro.

"Gracias presidente, director deportivo y consejo. También a todos los empleados, ese capital humano que tiene el club y que he descubierto en estos años. Es importante que estén aquí el presidente y Monchi, porque además de sus cargos son amigos míos. El es mi casa y soy un privilegiado. Pocos a nivel mundial pueden sentir eso, el haber vuelto a casa, haber convivido con esta afición a la que le debo mucho y que me transmite su sentimiento. Estoy aquí para desempeñar otras funciones, intentaré poner mi granito de arena y hacer crecer al club", comenzó Caparrós para despedirse, al que se le regaló una camiseta con el número 241 que lo reconoce como el entrenador que más partidos ha dirigido en el club.

Su sueño, ver un derbi en gol norte: "Este nuevo trabajo me va a permitir ir a fondo norte, a ver algún partido, que ya podéis imaginar todos cuál va a ser, y voy a estar apretando y animando, porque siempre me ha gustado y lo he deseado".

Su experiencia como entrenador y director deportivo: "Muy intensamente. Han sido unos meses muy fuertes y en los que ha pasado de todo a nivel deportivo y personal. La temporada creo que la hemos cumplido, porque un año más estamos en Europa. Nos ha faltado poner la guinda de la Champions, que era el objetivo que le pusimos al anterior entrenador y que mantuvimos a mi llegada. El club debe aspirar a eso, pero hemos cumplido volviendo a estar en Europa. A muchos clubes les gustaría estar ahí, codeándose con los mejores".

Seguirá trabajando en la cantera del club: "Voy a intentar transmitir mi experiencia y daremos más detalles próximamente. Ahora miro a lo más inmediato y quiero seguir preparándome. Eso es lo que le da un plus al crecimiento de la entidad, la preparación de sus profesionales. Claro que hemos hablado en y lo que me gusta es trabajar con la cantera, porque soy un entrenador de fútbol base. Disfruto en esa parcela, pero pronto le daremos forma".

Ya tenía decidido no seguir como entrenador: "Lo tenía decidido. Lo había hablado con la familia y algún técnico también lo sabía. Era el momento de dar un paso atrás pese a lo que habría supuesto entrenar en Champions".

Las críticas a sus fichajes: "Lo lógico es ser criticado si hay jugadores que no rinden, porque la resposabilidad es de quien los trae. Asumo las críticas, pero el fútbol es un deporte asociativo y lo importante son los resultados. Al final hemos cumplido y es verdad que hay jugadores que no han dado el 100%, pero otros han cumplido todavía más".

Por su parte, el presidente, José Castro, le dedició unas sentidas palabras de despedida: Es el entrenador que más patidos ha dirigido en su equipo, su equipo. Joaquín Caparrós es el que más partidos del Sevilla ha dirigido y el que más ha ganado en Primera División y uno de los técnicos que supera los 500 en la máxima categoría. Joaquín Caparrós no sólo es una leyenda del Sevilla Fútbol Club, sino una leyenda del fútbol español. Pero yo me quedo con su compromiso y su entrega con el club. Joaquín Caparrós siempre ha estado cuando el Sevilla lo ha necesitado, nos cogió en Segunda y nos dejó consolidados en Europa, y nos ha ayudado en los dos tramos finales de estas dos últimas temoporadas, y así sigue haciéndolo. Por eso, como presidente del Sevilla, le doy las gracias con mayúsculas, por su trabajo en los banquillos y estoy seguro de que en su nueva etapa initegrado en el equipo de Monchi seguirá dándonos lo mejor de sí y nos beneficiaremos de su sapiencia y experiencia".