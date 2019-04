Caparrós: "No me extraña que suene el nombre de Bordalás para el Sevilla"

El conjunto de Nervión visita al Getafe en un duelo decisivo por la Champions que está marcado por los rumores sobre el técnico azulón.

El Getafe y el Sevilla se miden en el Coliseum Alfonso Pérez este domingo (14 horas) en un partido decisivo en la lucha por jugar la UEFA la próxima temporada pero el duelo también estará marcado por los rumores que colocan a al técnico azulón, José Bordalás, como el futuro entrenador del club de Nervión.

En ese sentido, el ahora entrenador del , Joaquín Caparrós, reconoce que el preparador tiene cualidades para ser su futuro sustituto si no sigue el próximo curso en el banquillo sevillista. “Tengo que un gran concepto de él, no me extraña que se oiga su nombre. El Sevilla es un club apetecible para todo buen entrenador, es normal que se hable”, explicó en rueda de prensa.

Sobre el duelo ante el explicaba que "es el partido más importante es ahora, como era el último que jugamos. En este nos juga,os tres puntos con un equipo que aspira como nosotros a la cuarta plaza, quedarían 15 puntos más, de nada serviría ganar mañana si después tenemos deslices la próxima semana. El Sevilla tiene que ir a ganar todos los partidos. Debemos buscar los tres puntos, tiene muy claro lo que hacer en cada partido. Ellos tendrán la misma ilusión que tú, y la misma intensidad”.

Caparrós no oculta la ilusión por clasificarse para la Champions tras recuperar la cuarta plaza: “Creo que no, hay un aspecto mental, el futbolista tiene claro los objetivos, llevan haciendo una temporada espectacular, muy buena, eso es señal de que están haciendo un trabajo muy bueno. Nos van a exigir, nosotros también los vamos a exigir. Estamos todos ilusionados, aficionados, jugadores, técnicos… todos muy unidos y peleando para seguir con esa ilusión. Ahora lo importante son los tres puntos de Getafe. La familia sevillista está apretando y haciendo fuerza para lograr los máximos puntos posibles”.