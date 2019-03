Caparrós le cambia la cara al Sevilla: Ganó fuera 6 meses después

El utrerano redebutó con victoria en Cornellá en su partido 500 en Primera. Dotó al equipo de la seguridad perdida atrás y ganó fuera 6 meses después

El acabó una de las semanas más convulsas de su historia reciente con una sonrisa. Joaquín Caparrós, que hace sólo 48 horas sustituyó a Machín en el banquillo, debutó en su tercera etapa en el banquillo sevillista con una victoria que sirve para no perder comba en la lucha por la Champions League.

Si un relevo en el banquillo busca cambiar la dinámica de un equipo, el técnico de Utrera, que sumaba su partido 500 en Primera, dio con la tecla. El Sevilla volvió a ganar a domicilio en 6 meses después, no lo hacía desde el lejano 29 de septiembre ante el y sumado a la victoria del pasado domingo ante la , aún con Machín en el banquillo, vuelve a ganar dos partidos lifueros seguidos por primera vez desde noviembre.

La primera premisa de la receta de Caparrós pasó por recuperar la seguridad defensiva. Deshizo el sistema de 3 centrales, hasta ahora innegociable para Machín y dotó la medular de más presencia física con Amadou y Gonalons en el doble pivote. El Sevilla logró dejar su portería a cero, tras 6 partidos ligueros seguidos encajando, y así el camino a la victoria fue cuesta abajo.

Sólo necesitó que Ben Yedder, que ya suma 28 tantos, no fallara desde los once metros para que el cóctel acabara por ser efectivo aunque no perfecto y afrontar las 10 últimas jornadas del campeonato con las opciones de llegar a Europa intactas.

El jueves tras la eliminación en la , el horizonte del Sevilla se atisbaba negro, sólo unas horas despúes la parroquia de Nervión vuelve a ilusionarse. Ahora sigue vivo en la lucha por la Champions, Monchi ha vuelto a la dirección deportiva y su equipo ya gana hasta fuera. El fútbol y su grandeza que lo convierte en casi imposible de explicar.