Caos en el final del partido del KKD: aficionados visitantes enfurecidos lanzan bengalas al sector local; se suspende el partido

El partido decisivo de la Keuken Kampioen Divisie entre SC Cambuur y Vitesse se descontroló el viernes en Leeuwarden. El encuentro acabó 1-1 y fue suspendido cuando bengalas lanzadas desde la grada visitante cayeron en la local, justo después del gol de Mark Diemers de tiro libre.

Para el Vitesse, que necesitaba ganar para alcanzar los play-offs, el partido era vital, mientras que el Cambuur, ya descendido, jugaba más para su afición y para despedir a su técnico Henk de Jong.

Justo antes del descanso, Naoufal Bannis remató un centro y puso el 0-1, manteniendo vivo el sueño de los play-offs para los de Arnhem. Tras el descanso, Cambuur salió a remontar.

Poco después, los visitantes se quedaron con diez por la segunda amarilla a Nathangelo Markelo, lo que animó al Cambuur a aumentar la presión.

En el 51’, Mark Diemers empató de falta lejana y puso el 1-1.

Inmediatamente después, el ambiente en el estadio cambió: desde la grada visitante del Vitesse se lanzaron varias bengalas encendidas hacia la afición del Cambuur.

El partido se detuvo unos minutos, pero ya se ha reanudado.