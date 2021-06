Canales, Guido y Fekir, 'los supuestos intransferibles' del Betis

Tanto el cántabro como el argentino como el francés no se mueven del cuadro bético y así lo tiene claro el club.

La delicada economía de Real Betis dicta que ningún jugador de la actual plantilla sea intransferible, pero sÍ es cierto que hay futbolistas que no saldrán de la entidad salvo que llegue una oferta irrechazable. En esos supuestos se encuentra tres nombres que han sido casi imprescindibles en las alienaciones de Manuel Pellegrini: Canales, Guido y Fekir. Por su calidad, la demarcación que ocupan y la incidencia que tienen en el juego verdiblanco, la salida de uno de ellos tendría el problema de abordar el mercado para encontrarle un sustituto de garantías, con las dificultades que ello conlleva. Tan sólo una marcha ocasionaría un serio contratiempo al técnico chileno que exigiría un recambio a la altura de lo que significa cada uno. Por ello, y aunque nadie es intransferible en este Betis, son jugadores que no saldrían a cualquier precio de la entidad heliopolitana.

Canales, el que más interés despierta

Cierto es que han habido equipos que han preguntando por la situación de los tres pero hasta la fecha no ha llegado ninguna oferta formal. Canales ha sido por el que más se han interesado pero ninguno aún se ha decantado por plantearle una cuantía al club bético. El Arsenal es el equipo que más se ha relacionado con un posible interés por Fekir que no estará en la Eurocopa con Francia. El mediapunta no ha terminado de ser todo lo determinante que de él se espera pero Pellegrini lo considera fundamental en su esquema. De los tres, solo Guido está con su selección y puede alcanzar todavía una cotización más alta dentro del mercado en función de los minutos que dispute con la albiceleste en la Copa América. El argentino ha ido de menos a más convirtiéndose en el jugador que dota de equilibrio al centro del campo.

Rui Silva, el último fichaje bético

Antonio Cordón sigue inmerso en la planificación del equipo y ya ha conseguido cerrar la incorporación de Sabaly, la continuidad de Víctor Ruiz, Miranda y Aitor Ruibal. También se ha hecho oficial el fichaje de Rui Silva, cuya vinculación con el Betis viene de varios meses atrás. El director deportivo no espera la salida de uno de ellos pero sí está atento a los movimientos del mercado por lo que pudiera pasar.

