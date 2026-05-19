Cambios en la delantera: el Feyenoord sufrirá una pérdida de valor por un solo jugador

Además de Raheem Sterling, todo indica que los delanteros Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda y Gonçalo Borges dejarán el Feyenoord, según informó el martes el Algemeen Dagblad. Con Borges, el club de Róterdam sufrirá una importante pérdida económica.

Solo los jóvenes Shaqueel van Persie y Leo Sauer conservan su sitio en la plantilla.

El club busca rentabilizar las buenas actuaciones de Hadj Moussa y Ueda, cuyo valor podría subir tras el Mundial.

Al igual que Sterling, Borges no ha aportado lo suficiente y se marcha por la puerta de atrás: «Ni siquiera el domingo en Zwolle salió del banquillo. El Feyenoord debe prepararse para perder parte de los 11 millones que pagó».

Casper Tengstedt, Gaoussou Diarra y Aymen Sliti afrontan un verano incierto: el club aún no definió su futuro.

Jugadores cedidos

Según el observador del club Mikos Gouka, Gjivai Zechiël, tras una buena temporada en el FC Utrecht, es el único cedido con opciones reales de quedarse. Jan Plug y Jaden Slory podrían volver a salir cedidos.

Plamen Andreev, Jeyland Mitchell, Neraysho Kasanwirjo, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje, Calvin Stengs, Luka Ivanusec y Stéphano Carrillo no entran en los planes del club.