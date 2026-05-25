Cambios de entrenador en Italia: Tijjani Noslin y Kenneth Taylor ya tienen una respuesta clara

Gennaro Gattuso será el nuevo entrenador del Lazio, según anunciaron los periodistas especializados en fichajes Matteo Moretto y Fabrizio Romano. Así, los holandeses Kenneth Taylor y Tijjani Noslin, así como Marten de Roon (Atalanta), tendrán nuevo técnico.

Gattuso sustituye a Maurizio Sarri, quien a su vez se convierte en el nuevo técnico del Atalanta en reemplazo de Raffaele Palladino.

Esta temporada terminó noveno con el Lazio y se quedó fuera de Europa. La anterior, bajo Marco Baroni, había sido séptimo y tampoco alcanzó la clasificación continental.

En su primera etapa en el club, Sarri logró el segundo puesto en la 2022/23, el mejor resultado de Lazio en décadas.

Ahora se pone manos a la obra en un Atalanta que, con Marten de Roon a punto de renovar, acabó séptimo y jugará la Conference League.

Tras quedar fuera del Mundial con Italia, el excentrocampista del Milan llega con la misión de devolver a los romanos a Europa. Anteriormente dirigió al Olympique de Marsella, Nápoles, Milan y Valencia.

Firma un contrato de dos años con el equipo de Noslin y Taylor.