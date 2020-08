Camavinga dice no al Real Madrid: "Me quedaré en el Rennes esta temporada"

El prometedor mediocentro de 17 años se va a quedar en el Stade de Rennes tal y como ha confirmado él mismo.

Eduardo Camavinga es uno de los jugadores que había sonado con más fuerzas para reforzar al la próxima temporada. Sin embargo, el prometedor mediocentro de 17 años se va a quedar en el Stade de tal y como ha confirmado él mismo.

"Me quedan dos años de contrato, me quedaré en Rennes esta temporada", dijo Camavinga a Telefoot desmintiendo los rumores que lo sitúan en el conjunto merengue y debutará en la pero con el club que lo formó.

No obstante, estas informaciones que lo colocan en el Real Madrid no le molestan: "No me molesta en absoluto. Es fútbol. Hay cosas verdaderas y cosas falsas". Es de esperar que el club merengue sea paciente, deje que Cmavinga siga formándose en su club y busque ficharle más adelante cuando las arcas del club se hayan repuesto de la crisis del coronavirus.