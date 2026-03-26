Gabriele Stragapede

Traducido por

Camarda: «Animemos todos juntos a Italia. ¿Cuándo vuelvo? Hay unos plazos fijados»

Las declaraciones del joven delantero de la selección italiana durante el descanso del partido de la selección italiana sub-21.

Francesco Camarda, delantero cedido al Lecce pero propiedad del Milan, está presente para ver el partido de sus compañeros de laselección italiana sub-21, que se enfrentan a sus homólogos de Macedonia del Norte en un encuentro válido para la fase de clasificación para la próxima Eurocopa de esa categoría.

En el descanso, al final de la primera parte, habló con Rai Sport. A continuación, todas sus declaraciones.

LA RECUPERACIÓN DE LA LESIÓN - «Estoy haciendo muchos sacrificios, entreno mucho, todos los días hago doble sesión entre fisioterapia y gimnasio, esforzándome por volver lo antes posible. Sin embargo, hay unos plazos dictados y establecidos por el cirujano que me operó».

EL GOL DE NDOUR - «Cher es muy fuerte, todos lo sabemos y no tengo que ser yo quien lo diga. Estoy muy contento por él y por todo el equipo. Ahora el seleccionador dirá lo que hay que decir».

ITALIA CONTRA IRLANDA DEL NORTE - «Esta noche toda Italia estará pendiente del partido, es un encuentro muy importante y todos debemos animar y apoyar. Hemos hablado con Palestra y Pisilli, están muy contentos y motivados, y nosotros lo estamos por ellos. Esperamos lo mejor».

Anuncios