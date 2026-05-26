Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ecuador
Si estás fuera del país, usa una VPN, conéctate a un servidor ecuatoriano y disfruta de los partidos en el canal abierto Telemazonas.
Además, 30 partidos se emitirán en ESPN, disponible en TV por cable y en Disney+ dentro del país.
¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Ecuador?
En Ecuador, los aficionados al fútbol pueden seguir la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de tres opciones: televisión abierta, televisión por cable premium y servicios de streaming.
A continuación, te explicamos cómo ver el torneo:
- Televisión en abierto:Teleamazonas, socio oficial de retransmisión nacional, emitirá 40 partidos gratis en directo, entre ellos el inaugural, las semifinales, la final y todos los encuentros de la fase de grupos de la selección ecuatoriana (La Tri).
- Televisión de pago (cobertura completa): DirecTV tiene los derechos principales y emitirá los 104 partidos en directo y HD a través de DSports, con análisis 24/7.
- Televisión de pago (cobertura parcial):ESPN (cable tradicional y Disney+) transmitirá 30 partidos en directo, incluidos los de La Tri.
- Para ver en móvil, tableta o smart TV, los suscriptores de DirecTV cuentan con DGO; el resto de partidos están en Disney+ y las plataformas digitales de Teleamazonas.