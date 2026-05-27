Retransmisiones televisivas de Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Para ver las retransmisiones locales de la campaña de Ghana en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor en Ghana y accede a los canales locales, incluido GTV.
¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Ghana?
En Ghana, los aficionados podrán ver el torneo gracias a la televisión de pago por satélite y a la cadena pública nacional.
Aquí te explicamos cómo ver el torneo:
- Televisión de pago (cobertura completa):SuperSport, propiedad de MultiChoice Ghana, emitirá los 104 partidos en directo y en alta definición a través de DStv. Durante el torneo, varios canales deportivos dedicarán su programación 24/7 al Mundial, con comentarios en varios idiomas y análisis especializados sobre África.
- Televisión en abierto: Sin suscripción de pago, podrás ver los partidos en los canales nacionales designados. El Ministerio de Juventud y Deportes asegura que los encuentros clave, incluido el de las Estrellas Negras, se emitan gratis.
- Streaming: Los suscriptores premium podrán ver todos los partidos en directo a través de la aplicación DStv Stream en teléfonos, tabletas o televisores inteligentes.