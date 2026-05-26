Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Bosnia y Herzegovina
Si estás en el extranjero, usa una VPN, conéctate a un servidor de Bosnia y Herzegovina y disfruta de los partidos en directo en Arena Sport.
¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Bosnia y Herzegovina?
En Bosnia y Herzegovina, Arena Sport tiene los derechos oficiales de TV y streaming.
Aquí te explicamos cómo seguir la acción:
- Televisión: Los partidos se emitirán en directo a través de los canales premium de Arena Sport.
- Si prefieres verlo en línea o en tu móvil, usa la app Arena Cloud o la plataforma Moja TV (mediante BH Telecom).