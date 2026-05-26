Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Bosnia y Herzegovina

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¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Bosnia y Herzegovina?

En Bosnia y Herzegovina, Arena Sport tiene los derechos oficiales de TV y streaming.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción: