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¿Cómo usarla?
1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.
2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.
3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.
Cadenas de televisión de todo el mundo que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026
🌍 País / Región
📺 Emisora
🇦🇫 Afganistán
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Argelia
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canadá
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevisión | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croacia
🇨🇾 Chipre
🇨🇿 República Checa
🇩🇰 Dinamarca
TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiyi
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Alemania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Irán
🇮🇪 Irlanda: RTÉ
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japón
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauricio
🇲🇽 México
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México
🌎 Oriente Medio y Norte de África
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Países Bajos
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos
🇳🇿 Nueva Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Noruega
🇵🇦 Panamá
RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX
🇵🇪 Perú
DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumanía
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Sudáfrica
SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV
🇪🇸 España
DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Suecia
🇨🇭 Suiza
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquía
🇬🇧 Reino Unido
ITV 1 UK | ITVX | STV Escocia | STV Player
🇺🇸 Estados Unidos
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación FOX Sports | Tubi | FOX One | Fútbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+.
🇺🇿 Uzbekistán
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
La campaña de Argelia para la Copa Mundial de la FIFA 2026
Doce años después de llegar a octavos en Brasil, donde llevaron a Alemania al límite en la prórroga, los argelinos regresan al gran escenario del fútbol. Los Zorros del Sáhara inician una nueva era, mezclando el liderazgo de Riyad Mahrez con una generación joven y técnica. Para su apasionada afición, este regreso es más que una clasificación: la culminación de una transición para recuperar su lugar entre las potencias africanas.
Su camino hacia Norteamérica fue dominante: se aseguraron el cupo con comodidad, sumando ocho victorias, un empate y solo una derrota en la eliminatoria africana. El punta del Wolfsburgo Mohamed Amoura, autor de 10 goles —récord en las eliminatorias africanas—, lideró la fase. Bajo la batuta del seleccionador bosnio Vladimir Petković, quien asumió el cargo a principios de 2024, Argelia mostró determinación y resistencia.
Getty Images
Con experiencia mundialista al frente de Suiza en 2018, el técnico ha impuesto un estilo de posesión que busca dominar el ritmo del partido y explotar la calidad de Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri y Farès Chaïbi. Este estilo, muy eficaz en la eliminatoria, se pondrá a prueba en la Copa. Petković debe garantizar que la posesión se traduzca en profundidad ofensiva y no se vuelva lenta ante las sólidas defensas del Grupo.