Calendario TV Copa Mundial de la FIFA 2026 en Colombia: transmisiones en vivo, canales, fixture completo, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Colombia

Si estás en el extranjero, conéctate a un servidor colombiano y disfruta de los partidos en abierto a través de Caracol TV y Canal RCN.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Colombia?

En Colombia, los derechos de transmisión se reparten entre canales abiertos y plataformas de pago.

A continuación, te explicamos cómo puedes ver el torneo: