Retransmisiones televisivas de Alemania en el Mundial de la FIFA 2026

Para ver las retransmisiones locales de la campaña de Alemania en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor en Alemania para acceder a los canales de televisión locales, incluidos los gratuitos ARD y ZDF.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Alemania?

En Alemania, los derechos se reparten entre un proveedor de telecomunicaciones premium y las cadenas públicas, lo que garantiza partidos tanto en televisión de pago como en abierto.

Aquí te explicamos cómo ver el torneo: