Calendario televisivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Irak: transmisiones en vivo, canales, fixture completo, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones televisivas de Irak en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Para ver las retransmisiones locales de la campaña de Irak en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor en Irak y disfruta de los partidos en directo a través de TOD o de la aplicación beIN CONNECT.
¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Irak?
En Irak, los derechos exclusivos de retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 los tiene beIN Sports, que emite para toda la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA).
A continuación, te explicamos cómo puedes ver el torneo:
- Televisión: Los 104 partidos se emitirán en directo por los canales premium beIN SPORTS MAX, con comentarios en árabe e inglés, análisis previos y cobertura especializada.
- Si prefieres ver los partidos en línea o mediante apps para móviles y smart TV, puedes seguir todo el torneo en directo a través de TOD o de la aplicación beIN CONNECT.