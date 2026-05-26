Retransmisiones televisivas de Egipto en el Mundial de la FIFA 2026

Para ver los partidos de Egipto en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa un VPN, conéctate a un servidor egipcio y disfruta de la transmisión en directo por beIN SPORTS MAX, disponible en TOD o en la app beIN CONNECT.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Egipto?

En Egipto, los derechos exclusivos de retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 los tiene beIN Sports, canal principal para Oriente Medio y Norte de África (MENA).

A continuación, te explicamos cómo puedes ver el torneo: