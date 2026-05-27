Calendario televisivo de Haití para la Copa Mundial de la FIFA 2026: transmisiones en vivo, canales, fixture completo, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones televisivas de Haití en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Para ver las retransmisiones locales de la campaña de Haití en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor en Haití y sigue la acción en Tele Haiti.
¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Haití?
En Haití, los aficionados pueden ver el torneo a través de canales públicos y servicios de televisión de pago.
Aquí te explicamos cómo seguir la acción:
- Televisión en abierto:TNH (Télévision Nationale d'Haïti), el canal público, ofrecerá cobertura terrestre gratuita de los partidos más importantes.
- Para la cobertura completa de los 104 partidos, Tele Haiti tiene los derechos oficiales y ofrecerá transmisiones en directo con comentarios especializados, análisis previos y programas de estudio.
- Si prefieres ver los partidos en un smartphone, una tableta o un televisor inteligente, los suscriptores de Tele Haiti pueden seguirlos en directo a través de sus respectivas aplicaciones y plataformas en línea.