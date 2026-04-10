Calendario de la NASCAR Cup Series 2026: ¿Qué carrera de la NASCAR se celebra hoy?

Kyle Larson se proclamó campeón de la NASCAR Cup Series en noviembre tras terminar tercero en la carrera final. Fue su segundo título y una victoria sorprendente sobre Denny Hamlin, que parecía favorito.

Tras la carrera, reconoció: «No me lo creo. Teníamos un coche mediocre; pinchamos la rueda delantera derecha y perdimos una vuelta.

“La bandera amarilla nos salvó; hicimos la vuelta de honor. Esa tanda fue mala, cambiamos dos neumáticos y pensé: ‘Dios mío, ahora quedaremos atrás’. Pero el coche respondió mejor de lo esperado”.

Deja que GOAL te cuente lo esencial sobre la NASCAR Cup Series 2026: calendario, resultados y cómo verla en directo.

¿Cuándo empieza la NASCAR Cup Series?

El calendario de la NASCAR Cup Series empieza el 1 defebrero con la Cookout Clash en el Bowman Gray Stadium. La temporada comienza oficialmente el domingo 15 de febrero en la Daytona 500, cuando los pilotos empiezan a sumar puntos para el campeonato.

Calendario de la NASCAR Cup Series

Fecha Carrera Ganador Ver 4 de febrero Cookout Clash Ryan Preece FOX / FuboTV 12 de febrero America 250 Duelo de Florida 1 Joey Logano FS1 / FuboTV 12 de febrero Duelo de Florida 2 Chase Elliot FOX / FuboTV 15 de febrero DAYTON 500 Tyler Reddick FOX / FuboTV 22 de febrero Autotrader 400 Tyler Reddick FOX / FuboTV 1 de marzo Gran Premio DuraMax Tyler Reddick FS1 / FuboTV 8 de marzo Straight Talk Wireless 500 Ryan Blaney FS1 / FuboTV 15 de marzo Pennzoil 400 Denny Hamlin FS1 / FuboTV 22 de marzo Goodyear 400 Tyler Reddick FS1 / FuboTV 29 de marzo Cook Out 400 Chase Elliott FS1 / FuboTV 12 de abril Food City 500 FS1 / FuboTV 19 de abril AdventHealth 400 FOX / FuboTV 26 de abril Jack Links 500 FS1 / FuboTV 3 de mayo Wurth 400 FS1 / FuboTV 10 de mayo Go Bowling at The Glen FS1 / FuboTV 17 de mayo Carrera de las Estrellas de la NASCAR FS1 / FuboTV 24 de mayo Coca-Cola 600 FS1 / FuboTV 31 de mayo Cracker Barrel 400 FS1 / FuboTV 7 de junio FireKeepers Casino 400 Prime 14 de junio Carrera de la NASCAR Cup Series Prime 21 de junio Anduril 250 Prime 28 de junio Toyota / Save Mart 350 Prime 5 de julio Carrera de la NASCAR Cup Series en Chicagoland TNT / Sling TV 12 de julio Quaker State 400 TNT / Sling TV 19 de julio Window World 450 TNT / Sling TV 26 de julio Brickyard 400 USA Network / FuboTV 9 de agosto Iowa Corn 350 USA Network / FuboTV 15 de agosto Cook Out 400 USA Network / FuboTV 23 de agosto Carrera de la NASCAR Cup en New Hampshire USA Network / FuboTV 29 de agosto Coke Zero Sugar 400 USA Network / FuboTV 6 de septiembre Cook Out Southern 500 USA Network / FuboTV 13 de septiembre Enjoy Illinois 300 USA Network / FuboTV 19 de septiembre Carrera nocturna de Bass Pro Shops USA Network / FuboTV 27 de septiembre Hollywood Casino 400 USA Network / FuboTV 4 de octubre South Point 400 USA Network / FuboTV 11 de octubre Bank of America ROYVAL 400 USA Network / FuboTV 18 de octubre 500 de Freeway Insurance USA Network / FuboTV 25 de octubre Yellawood 500 Peacock 1 de noviembre Xfinity 500 Peacock 8 de noviembre Campeonato de la NASCAR Cup Series Peacock

🇺🇸 ¿Cómo ver la NASCAR Cup Series en EE. UU.?

FOX y FS1 transmiten las primeras carreras (2 de febrero – 18 de mayo). Prime y TNT cubren la fase inicial del campeonato (25 de mayo – 27 de julio). NBC y USA Network se encargan del resto de la temporada y los playoffs (3 de agosto – 2 de noviembre).

Las carreras de FOX y FS1 se ven en streaming por la app de Fox Sports, y las de NBC y USA Network, en Peacock. Para una opción más sencilla, FuboTV ofrece todas las carreras de FOX, FS1, NBC y USA Network. Las carreras de TNT se ven en directo en Sling TV.

🇬🇧 ¿Cómo ver la NASCAR Cup Series en el Reino Unido?

Premier Sports retransmite en directo la NASCAR Cup Series todo el año en el Reino Unido. ClientesdeSky: 10,99 £/mes con contrato de 12 meses. Contrato mensual renovable: 15,99 £/mes, cancelación con 30 días de antelación. Mejor precio: 120 £ por un año completo.

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🛜 Ve la NASCAR Cup Series desde cualquier lugar con una VPN

Si no retransmiten las carreras de la NASCAR Cup Series en tu zona o estás de viaje, usa una VPN para verlas donde sea. Una VPN crea una conexión segura que elude las restricciones geográficas y te permite acceder a tus servicios de streaming favoritos.

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