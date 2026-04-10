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NASCAR 2025 Getty Images
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Renuka Odedra

Traducido por

Calendario de la NASCAR Cup Series 2026: ¿Qué carrera de la NASCAR se celebra hoy?

¿Estás listo para otra temporada a toda velocidad y llena de emoción?

Kyle Larson se proclamó campeón de la NASCAR Cup Series en noviembre tras terminar tercero en la carrera final. Fue su segundo título y una victoria sorprendente sobre Denny Hamlin, que parecía favorito. 

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Tras la carrera, reconoció: «No me lo creo. Teníamos un coche mediocre; pinchamos la rueda delantera derecha y perdimos una vuelta.

“La bandera amarilla nos salvó; hicimos la vuelta de honor. Esa tanda fue mala, cambiamos dos neumáticos y pensé: ‘Dios mío, ahora quedaremos atrás’. Pero el coche respondió mejor de lo esperado”.

Deja que GOAL te cuente lo esencial sobre la NASCAR Cup Series 2026: calendario, resultados y cómo verla en directo. 

¿Cuándo empieza la NASCAR Cup Series?

El calendario de la NASCAR Cup Series empieza el 1 defebrero con la Cookout Clash en el Bowman Gray Stadium. La temporada comienza oficialmente el domingo 15 de febrero en la Daytona 500, cuando los pilotos empiezan a sumar puntos para el campeonato.

Calendario de la NASCAR Cup Series

FechaCarreraGanador Ver
4 de febreroCookout Clash Ryan Preece FOX / FuboTV 
12 de febreroAmerica 250 Duelo de Florida 1Joey Logano FS1 / FuboTV 
12 de febreroDuelo de Florida 2Chase Elliot FOX / FuboTV 
15 de febreroDAYTON 500Tyler ReddickFOX / FuboTV 
22 de febreroAutotrader 400 Tyler ReddickFOX / FuboTV 
1 de marzoGran Premio DuraMax Tyler ReddickFS1 / FuboTV 
8 de marzoStraight Talk Wireless 500 Ryan Blaney FS1 / FuboTV
15 de marzoPennzoil 400 Denny HamlinFS1 / FuboTV 
22 de marzoGoodyear 400Tyler ReddickFS1 / FuboTV
29 de marzoCook Out 400 Chase ElliottFS1 / FuboTV 
12 de abrilFood City 500  FS1 / FuboTV 
19 de abrilAdventHealth 400  FOX / FuboTV
26 de abrilJack Links 500  FS1 / FuboTV
3 de mayoWurth 400  FS1 / FuboTV
10 de mayoGo Bowling at The Glen  FS1 / FuboTV 
17 de mayoCarrera de las Estrellas de la NASCAR  FS1 / FuboTV 
24 de mayoCoca-Cola 600 FS1 / FuboTV 
31 de mayoCracker Barrel 400 FS1 / FuboTV 
7 de junioFireKeepers Casino 400  Prime
14 de junioCarrera de la NASCAR Cup Series Prime
21 de junioAnduril 250 Prime
28 de junioToyota / Save Mart 350  Prime
5 de julioCarrera de la NASCAR Cup Series en Chicagoland  TNT / Sling TV
12 de julioQuaker State 400  TNT / Sling TV
19 de julioWindow World 450 TNT / Sling TV
26 de julioBrickyard 400 USA Network / FuboTV
9 de agostoIowa Corn 350 USA Network / FuboTV
15 de agostoCook Out 400  USA Network / FuboTV
23 de agostoCarrera de la NASCAR Cup en New Hampshire  USA Network / FuboTV
29 de agostoCoke Zero Sugar 400  USA Network / FuboTV
6 de septiembreCook Out Southern 500 USA Network / FuboTV
13 de septiembreEnjoy Illinois 300 USA Network / FuboTV
19 de septiembreCarrera nocturna de Bass Pro Shops  USA Network / FuboTV
27 de septiembreHollywood Casino 400  USA Network / FuboTV
4 de octubreSouth Point 400 USA Network / FuboTV
11 de octubreBank of America ROYVAL 400  USA Network / FuboTV
18 de octubre500 de Freeway Insurance  USA Network / FuboTV
25 de octubreYellawood 500  Peacock 
1 de noviembreXfinity 500  Peacock 
8 de noviembreCampeonato de la NASCAR Cup Series  Peacock 

🇺🇸 ¿Cómo ver la NASCAR Cup Series en EE. UU.?

FOX y FS1 transmiten las primeras carreras (2 de febrero – 18 de mayo). Prime y TNT cubren la fase inicial del campeonato (25 de mayo – 27 de julio). NBC y USA Network se encargan del resto de la temporada y los playoffs (3 de agosto – 2 de noviembre).

Las carreras de FOX y FS1 se ven en streaming por la app de Fox Sports, y las de NBC y USA Network, en Peacock. Para una opción más sencilla, FuboTV ofrece todas las carreras de FOX, FS1, NBC y USA Network. Las carreras de TNT se ven en directo en Sling TV.

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