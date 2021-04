Cala niega el insulto racista a Diakhaby: "Parece que en este país no hay presunción de inocencia"

Juan Cala, central del Cádiz, tiene previsto dar este martes su versión del incidente con Diakhaby

"Estoy muy tranquilo, no me voy a esconder". Esa ha sido la primera reacción pública del central del Cádiz CF, Juan Cala, después de las acusaciones de haber proferido un insulto racista contra Mouctar Diakhaby durante el partido entre Cádiz y Valencia en el Ramón de Carranza. El jugador ha explicado a las cámaras de Gol TV que está "tranquilo", que "hablará el martes en rueda de prensa" y que "parece que en este país no hay presunción de inocencia". El central del equipo gaditano, que acudió a las instalaciones del club, sigue sosteniendo que no insultó al central valencianista.

👍 "Estoy muy tranquilo, no me voy a esconder. Mañana hablaré en RP"



Rueda de prensa de Juan Cala el próximo martes

El central del Cádiz Cala comparecerá este martes para explicar su versión del incidente con el zaguero francés del Valencia Mouctar Diakhaby, quien se quejó de haber recibido insultos racistas por parte del defensa cadista.



Cala y Diakhabi protagonizaron un lance en el partido entre el Cádiz y el Valencia en el Ramón de Carranza que concluyó con la retirada a los vestuarios en el minuto 32 de los futbolistas del Valencia tras un intercambio de palabras entre los dos jugadores y una tangana.



El árbitro David Medié Jiménez amonestó al central francés con amarilla hasta que todos los jugadores del Valencia decidieron irse a los vestuarios, aunque regresaron 25 minutos más tarde.