Cala: "Diakhaby es una marioneta en manos del presidente del Valencia"

El defensa del Cádiz carga contra el presidente del Valencia y asegura que el Gobierno "presionó para que me castigaran"

Juan Cala, futbolista del Cádiz, ha roto su silencio en "El Mundo" para volver a hablar de lo que sucedió el pasado 4 de abril, cuando se le acusó de llamar "negro de mierda" a Mouctar Diakhaby, jugador del Valencia. Han pasado más de un mes de aquel suceso y aunque el caso fue investigado por LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol, a través de un juez instructor, no se encontraron pruiebas gráficas del presunto insulto racista de Cala a Diakhaby.

Después de toda esa polémica, ahora Cala, que se va a operar de una rodilla en los próximos días, reflexiona sobre aquel episodio y se muestra bastante duro con el presidente del Valencia. "Se me acusó de algo sin saber si era cierto o no. Todo tenemos que hacernos mirar esto", asegura Cala.

El lebrijano achaca la reacción del futbolista del Valencia "a que cree haber escuchado algo" y explica que Diakhaby "es una marioneta de en manos de Murthy, el presidente del Valencia, que quiere cubrir la mala gestión con algo que no ha pasado y le utiliza de escudo. Le interesa formar el lío".

El central está tranquilo y asegura que defenderá su honor hasta el final y que los políticos le "crucificaron por un puñado de votos", al tiempo que explica que el Gobierno presionó para que fuera sancionado. Cala asegura que "presentaron un escrito a la Federación para que así fuera, pero no han tenido la dignidad de disculparse cuando se ha demostrado que es no es cierto... ¿En manos de quién coño estamos? ¿Cómo pueden pedir justicia si ellos no son justos?". Palabras que van a dar bastante que hablar.