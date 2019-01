Caixinha: "¿Walter Montoya? En Cruz Azul le fue mejor que en Sevilla"

El director técnico de la Máquina habló de la salida del futbolista argentino, que apenas tuvo minutos en el último semestre.

Luego de las polémicas declaraciones de Walter Montoya, Pedro Caixinha habló en rueda de prensa sobre la salida del argentino. El DT considera que el mediocampista no tuvo regularidad en su juego, pero aun así considera que en la Máquina le fue mejor que en Sevilla.

"De Walter, desearle lo mejor para su futuro, he conocido jugadores que son de entrenamientos y otros de partidos y su pasado aquí fue como en el Sevilla, tal vez un poco mejor acá. De corazón espero que le vaya muy bien en su regreso a casa", dijo Caixinha.

Montoya tuvo duras palabras contra el director técnico de la Máquina y Ricardo Peláez, por la poca cantidad de minutos que tuvo. "Sentí que el técnico me trató como una basura. En los entrenamientos me hacía sentir el mejor y en los partidos ni me ponía".