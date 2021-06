Caio Henrique, en Goal: "Es un placer sonar para clubes como PSG y Barcelona"

El lateral del Mónaco, situado en su país en el radar de varios clubes top y de la absoluta de Brasil, hace balance su gran primer curso en Europa.

Caio Henrique (Sao Paulo, 23 años) llegó en el verano de 2020 al Mónaco sin que el Atlético le hubiera brindado su primera oportunidad en la élite, pero pasó página rápido y poco más le podría haber pedido a la temporada colectiva e individualmente. Para sorpresa de muchos, el equipo peleó por la Ligue 1, alcanzó la final de Copa y regresó a la Champions. Para sorpresa de pocos, el brasileño, que ya suena para PSG o Barcelona y para la Absoluta de su país, ha sido un habitual de las alineaciones ideales de la jornada. Aprovechando su breve parada por Madrid antes de sus vacaciones, atendió a Goal para analizar su gran momento.

El Mónaco apostó fuerte por usted. ¿Le costó dejar el Atlético sin poder pelear realmente por un hueco?

Intento no pensar de esa manera. El Atlético fue importante para mí, porque fue el club que me abrió las puertas del fútbol europeo y me ayudó a desarrollarme como deportista. Creo que hice lo mejor y nuestra última temporada lo demuestra. Necesitaba continuidad para mostrar mi fútbol y lamentablemente en el Atlético era más difícil en ese momento. El proyecto del Mónaco me llegó en el momento exacto y ha salido todo perfecto.

El fichaje ha funcionado, con una gran temporada personal y del grupo. ¿Lo esperaban así?

Nuestro objetivo inicial era volver a las competiciones europeas. Un club como el Mónaco no podía quedarse fuera por tercera temporada consecutiva. Fuimos paso a paso, con mucha humildad y siempre buscando evolucionar partido a partido. Gracias a Dios las cosas empezaron a funcionar y conseguimos una plaza de Champions. Fue duro, complicado, pero al final valió la pena. Ha sido una gran temporada dentro de lo que imaginamos e incluso un poco por encima de las expectativas.

Ha acabado sexto en minutos (2.594) pese a incorporarse tarde y quinto en asistencias (cinco). ¿Qué ha sido lo mejor y qué es lo que más te ha costado?

La forma de jugar de Niko Kovac nos favorece mucho. Tenemos nuestras obligaciones defensivas, pero también la libertad de atacar espacios en los momentos adecuados. Creo que pude evolucionar mucho en ambos aspectos y pude aportar con asistencias. Al principio faltaba algo de entendimiento, también por la necesaria fase de adaptación a un nuevo estilo de juego. Pero pronto logré afianzarme y hacer una buena racha de partidos. Después siempre traté de dar lo mejor de mí y nuestro juego como equipo fue fundamental para lograr los objetivos.

Estos números le han puesto en su país en la órbita de PSG o Barcelona. ¿Cómo lo lleva?

Soy un chaval muy tranquilo con todo esto. Intento no involucrarme para concentrarme sólo en el campo y lo dejo en manos de mis representantes. Por supuesto, es un gran placer sonar para estos clubes tan importantes a nivel mundial, pero tengo los pies en la tierra y siempre trato de dar lo mejor de mí sin importar dónde esté jugando. Estoy muy concentrado y comprometido con la camiseta que llevo y eso nunca cambiará.

¿Cómo es el día a día con Cesc?

Cesc es un chico por encima de la media. Es inteligente, no hay nada más que decir a estas alturas sobre él. Es un placer poder vivir con él la vida cotidiana en Mónaco. Es un chico muy simpático que siempre intenta ayudarnos con su experiencia.

¿Le ve de entrenador?

No puedo decirlo, pero seguro que tiene mucha capacidad y lectura de juego para ello. Dependerá mucho de lo que piense de cara al futuro, pero de momento espero que siga ayudándonos en el campo con su brillantez.

Neymar, Mbappé, Di María... ¿Quién le ha impresionado más y quién es más difícil de marcar?

Es complicado decir uno, son tres jugadores espectaculares. Mbappé tiene la explosión y el regate como punto fuerte, mientras que Neymar, además de regatear, tiene mucha soltura para encontrar espacios. Di María también es difícil de enfrentar. Creo que los tres de alguna manera generan muchas dificultades.

Tiene los Juegos este verano, pero por su gran año se le coloca ya como aspirante a corto plazo a la Absoluta, con Tite. ¿Qué suponen los Juegos y qué supondría dar el salto con los mayores?

Jugar unos Juegos Olímpicos es un sueño que tengo por poder representar a Brasil en busca de otro oro. A pesar de no haber sido convocado en la última lista, espero formar parte del proyecto. Después también seguiré luchando por un puesto en el equipo principal, pero todo en su momento. Estoy tranquilo y sé que mi trabajo en el club siempre está siendo observado. Por eso trato de dar lo mejor de mí todos los días.