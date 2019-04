Cafeteros en los cuartos de final de la Champions League: Davinson quiere hacer historia en Europa

De los siete colombianos que iniciaron la competición europea solo tres quedan en competencia.

La pelea por la Orejona se pone para alquilar balcón. Los mejores clubes de Europa se la juegan toda para llegar a la gran final en el Wanda Metropolitano de Madrid y poder alcanzar la gloria en la . En la lucha quedan cuatro jugadores colombianos.

En Goal repasamos uno a uno la actividad de los colombianos en la jornada de octavos de final.

DAVINSON SÁNCHEZ

El ex ha sido una de las figuras del en Champions. En primera fase disputó 360 minutos en cuatro partidos, todos de titular, haciendo un buen desempeño en defensa. Ya en octavos de final fue inicialista en ambos encuentros y fundamental para lograr la clasificación ante el .

Este martes volvería a ser titular en la ida de los cuartos de final ante el de Guardiola y se convertiría en el primer futbolista cafetero en disputar la instancia de los ocho mejores en Champions (Totteham 2019), ( 2017) y (2016), como destacó Hincapié datos. Además, el caucano es el colombiano con reales chances de sumar minutos en esta fase.

JEISON MURILLO

El zaguero vallecaucano disputó la fase de grupos con el , que no pasó la ronda y pasó a la Europa League, pero podrá jugar sin problemas con el Champions. Murillo no fue tenido en cuenta por Valverde para los octavos de final ante y aunque está dentro de los convocados para la ida de los cuartos ante es poco probable que vea minutos en esta instancia.

JUAN CUADRADO

El talentoso volante antioqueño fue clave en fase grupos y la clasificación de la Vecchia Signora a los octavos de final, aportando desborde, gambeta y sacrificio. En total disputó 328 partidos en cinco partidos (4 de titular), no marcó pero aportó un par de asistencias. Juan Guillermo sufrió una lesión de rodilla , que lo llevó al quirófano a finales de 2018 y no ha podido jugar desde entonces. Se perdió los octavos ante Atlético Madrid y no estará para la ida de los cuartos de final ante el Ajax este miércoles. Ya entrena con el grupo y podría reaparecer para la vuelta en Turín el próximo 16 de abril.