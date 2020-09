Cade Cowell, el delantero de San José Earthquakes que se disputarían México y Estados Unidos

Cade Cowell ha podido consolidarse de a poco en la alineación titular del San José Earthquakes de Matías Almeyda en la y ahora puede ser considerado como un objeto de deseo de las Selecciones de México y .

En la última temporada, Cowell ha llamado la atención tanto en el torneo amistoso en Orlando como en la Liga por su versatilidad, velocidad y la capacidad para rematar balones.

El despegue de Cowell vino el 30 de agosto cuando San José visitó al en el Dignity Health Sports Park. Ahí el juvenil marcó una anotación, misma del jugador más joven en la historia de la liga estadounidense y dejó en claro que buscaría afianzarse como inicialista.

“Se sintió increíble. Mucho mejor por haber sido mi primer partido como titular. Fue realmente emocionante, sobre todo anotar un gol y poner a mi equipo en ventaja, es un sentimiento increíble aunque no fue el resultado que esperabamos”, declaró Cade al finalizar dicho encuentro.

Tanto en el is Back como en la temporada regular, el nacido en Ceres, California, de padre americano y madre mexicana ha disputado 228 minutos y buscará seguir sumando minutos a su cuenta.

Por ahora no ha recibido contactos por parte de ambas selecciones para sus divisiones menores pero está a la expectativa de ello. La intención de Cowell, confesaron fuentes cercanas a Goal en el entorno del equipo es vestir el jersey del Tri.

Youngest player in club history to start AND the youngest player in club history to score.



Sixteen-year-old @SutterHealth Homegrown @Cc4Official putting @MLS on notice. pic.twitter.com/fyGhlGzfwM