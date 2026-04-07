La afición del Bayern Múnich encendió el partido cumbre contra el Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa incluso antes del pitido inicial.

El diario español “AS” publicó un video que recoge los cánticos de los hinchas llegados desde Alemania para apoyar al conjunto bávaro en los alrededores del estadio “Santiago Bernabéu”.

Los miembros de los ultras del Bayern Múnich se alinearon en las inmediaciones del estadio y lanzaron cánticos que amenazan al equipo merengue en su propio campo.

Los aficionados del Bayern Múnich sueñan con poner fin al registro negativo del equipo ante el Real Madrid, ya que los alemanes no han vencido al conjunto blanco en los últimos 9 enfrentamientos directos: empataron dos veces y perdieron en 7 ocasiones.

El Real Madrid recibe a su rival, el Bayern Múnich, esta noche de martes en el partido de ida de los cuartos de final del torneo continental, mientras que el encuentro decisivo se disputará la próxima semana en Múnich.

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