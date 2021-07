El mediocentro asegura que volvería a tirar un penalti, si le tocara hacerlo ante la Azzurra; su futuro, el de Messi y el resto de la actualidad.

Sergio Busquets ha concedido este domingo una entrevista en El Partidazo de COPE, en la que aseguró que volvería a tirar un penalti si le tocara hacerlo contra Italia, en las semifinales de la Eurocopa 2021. Cabe señalar que el mediocentro internacional del FC Barcelona falló el primero de la tanda frente a Suiza, en los cuartos de final. Además, dijo que el duelo con la Azzurra está "al 50%, pero si quien ser favoritos, que lo sean".

LA SEMIFINAL CONTRA ITALIA

"Vimos el partido de Italia, es un gran equipo, creo que ha sido el mejor en la fase de grupos. Sufrieron en octavos pero en cuartos volvieron a ser mejores. Va a ser difícil pero nada nuevo, todos los partidos son difíciles e igualados. El partido está al 50%, pero si quien ser favoritos, que lo sean".

¿ES UNA SORPRESA VER A ESPAÑA EN SEMIFINALES?

"Puede ser hasta normal porque es una Selección que ha vivido una reconstrucción, es una Selección joven. Creemos en los jugadores, el entrenador, el grupo que hay y cómo llevamos a cabo la idea del míster".

LO MEJOR DE LA ROJA

"Tiene muchas cosas buenas pero la ilusión y las ganas de sobreponerse a todo y creer en el trabajo que estamos haciendo. Es diferente a la de 2010, se ha resaltado mucho el grupo. Mi papel es diferente. Me ha tocado el papel de capitán, por mi experiencia en anteriores Eurocopas y Mundiales e intento ser el primero en todo, intentar estar para lo que necesiten mis compañeros y estar a todo por el bien del equipo. Siendo capitán te da ese plus para poder apoyar a Morata y Unai Simón. Hay un grupo humano muy grande y al final ha salido todo bien y cada uno ha vivido la parte buena y mala y eso nos tiene que dar confianza para crecer como equipo".

VOLVERÍA A TIRAR UN PENALTI ANTE ITALIA

"Solo había tirado el de la Copa de Confederaciones contra Italia. El otro día lo tiré porque quise y el míster también lo dijo. Tengo confianza pero ajusté demasiado; lanzo bien los penaltis. No lo pasé mal ni antes de tirarlo, porque al ser el primero vas más tranquilo, no es un ultimátum, y luego estuve muy tranquilo porque vi la energía del equipo, que todos estaban con mensajes positivos y con confianza, y estábamos bastante tranquilos. Si esto me pasa de joven, seguro que hubiese cambiado la situación. En el penalti que tiré en Brasil estaba bastante nervioso y lo tiré porque nadie lo quería tirar, era el sexto. Si hay penalti contra Italia, lo tiro y seguro que lo voy a meter".

EL FUTURO DE MESSI

"Hay que darle tiempo. Confío en el presidente, la gente que está trabajando y en el sentimiento que tiene Leo. Koeman ha hecho un buen trabajo y hay que darle estabilidad y tiempo al proyecto, seguro que va a ir bien".

EL TRABAJO DE KOEMAN

"Ha hecho un buen trabajo, hay que darle estabilidad y tiempo al trabajo. Seguro que va a ir bien esto".

IGUALÓ A ZUBIZARRETA EN EL TOP 5 DE INTERNACIONALIDADES

"Ojalá sean mínimo dos más. Sería señal de que jugaremos la final, y ojalá ganarla. Tengo una edad que quiero ir paso a paso, temporada a temporada y viendo los objetivos a un corto plazo. Estoy centrado en esta Eurocopa".

LOS CLÁSICOS, SIN RAMOS

"Se va a hacer raro un Clásico sin Ramos. Pero me ha pasado en mi club y esto sigue. No queda otra que seguir. Le deseo lo mejor en lo individual, vaya a donde vaya. Seguiremos disfrutando de los Clásicos con los que estén".

¿VOLVERÁ RAMOS A LA SELECCIÓN?

"Depende del seleccionador. Siempre fue claro el seleccionador, la edad no le ha importado. Volvió Albiol, Jesús (Navas)... El seleccionador premia el rendimiento y las puertas están abiertas para los que estén en un buen momento".

DICEN QUE PUEDE IR A LA MLS...

"¿Ah, sí? Dicen tantas cosas que si tienes que creer todo... A lo mejor se equivocaron de representante o de Sergio. Yo estoy muy bien en la Eurocopa, estoy a gusto en mi club, me hubiera gustado ganar más títulos pero tengo contrato y hay que seguir. De esas ofertas que dicen no sé nada".