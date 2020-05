Bundesliga 2019-2020: posiciones, resultados y fixture de los candidatos al título

La Liga germana anunció oficialmente su regreso a la competencia: se iniciará el sábado 16 con el derbi entre Borussia Dortmund y Schalke 04.

Este jueves, luego de una reunión virtual, la organización de la determinó que el torneo volverá a la acción el próximo 16 de mayo siendo así la primera de las grandes ligas de Europa que retornará a la competencia en medio de la pandemia a causa del Covid-19.

De este modo, la jornada se abrirá este sábado con cinco partidos en simultáneo: -SC , -Hertha Berlin, Fortuna Düsseldorf-Paderborn, - y - 04. El mismo día, pero más tarde, verán acción Eintrach Frankfurt y Borussia Mönchengladbach. El domingo será el turno de Bayern Munich-Union Berlin y FC Köln- 05. La fecha se cerrará el lunes 18 con el duelo entre el y el .

¿Cómo había quedado la Liga germana al momento del parate? Bayern Munich es líder con 55 puntos. A falta de nueve fechas para el final, lo siguen Borussia Dortmund con 51 puntos, RB Leipzig con 50, con 49 y Bayer Leverkusen con 47.

Mientras que la parte más baja de la tabla de posiciones, hay tres equipos que luchan por no descender: Paderborn (16 puntos), Werder Bremen (18, con un partido menos) y Fortuna Düsseldorf (22).

LA TABLA DE POSICIONES

RESULTADOS

Sábado 16 de mayo

Borussia Dortmund - FC Schalke

Leipzig - Friburgo

Hoffenheim -

Fortuna Düsseldorf - Paderborn

Augsburgo - Wolfsburgo

Frankfurt - Borussia Monchengladbach

Domingo 17 de mayo

Koln - Mainz

Union Berlin - Bayern Munich

Lunes 18 de mayo

Werder Bremen - Bayer Leverkusen

EL FIXTURE DE LOS CANDIDATOS AL TÍTULO

BAYERN MUNICH (55 PUNTOS)

vs. FC Union Berlin

vs.

vs. Borussia Dortmund

vs. Fortuna Düsseldorf

vs. Bayer Leverkusen

vs. Borussia Monchengladbach

vs. Werder Bremen

vs. Friburgo

vs. Wolfsburgo

BORUSSIA DORTMUND (51 PUNTOS)

vs. Schalke 04

vs. Wolfsburgo

vs. Bayern Munich

vs. Paderborn

vs. Hertha Berlin

vs. Fortuna Düsseldorf

vs. Mainz 05

vs. RB Leipzig

vs. Hoffenheim

RB LEIPZIG (50 PUNTOS)

vs. Friburgo

vs. Mainz 05

vs. Hertha Berlin

vs. Colonia

vs. Paderborn

vs. Hoffenheim

vs. Fortuna Düsseldorf

vs. Borussia Dortmund

vs. Augsburgo

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (49 PUNTOS)

vs. Eintracht Frankfurt

vs. Bayer Leverkusen

vs. Werder Bremen

vs. Union Berlin

vs. Friburgo

vs. Bayern Munich

vs. Wolfsburgo

vs. Paderborn

vs. Hertha Berlin

BAYER LEVERKUSEN (47 PUNTOS)

vs. Werder Bremen

vs. Borussia Monchengladbach

vs. Wolfsburgo

vs. Friburgo

vs. Bayern Munich

vs. Schalke 04

vs. Colonia

vs. Hertha Berlin

vs. Mainz 05