Cómo ver el Bulgaria-Islandia con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Hristo Botev, Plovdiv

Bulgaria recibe a Islandia en el estadio Hristo Botev de Plovdiv, en la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA. El líder de la clasificación busca ampliar su ventaja sobre un equipo local que lucha por seguir en la pelea.

Islandia llega a Bulgaria como líder del Grupo 4, tras haber derrotado ya a la selección búlgara por 3-0 en esta edición. El equipo de Arnar Gunnlaugsson ha sido el más destacado del grupo y buscará consolidar su posición a domicilio.

Bulgaria, dirigida por Atanas Ribarski, ocupa la tercera posición del grupo y necesita un resultado positivo para mantener vivas sus opciones en la Liga de Naciones. Sus últimos resultados han sido irregulares, aunque la victoria ante Luxemburgo en su partido más reciente dio impulso al conjunto local de cara a este encuentro.

El partido anterior entre ambos, disputado a principios de este mes, terminó con una cómoda victoria de Islandia. Bulgaria tendrá que mejorar considerablemente para cambiar la dinámica en casa.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver este partido, incluidos el canal de televisión y las opciones para seguirlo en directo por internet.

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