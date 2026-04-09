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Buenas noticias para el Barcelona tras el revés europeo

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Preparativos para el partido de vuelta contra el Atlético

Hans Flick, técnico del Barcelona, recibió una buena noticia tras la dura derrota de ayer ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

El Barcelona cayó 2-0 en el Camp Nou ante el Atlético, complicando su pase a semifinales, sobre todo tras la expulsión de Pau Kubarsi justo antes del descanso.

La vuelta se jugará el martes en el Metropolitano, y el ganador se medirá al vencedor del Arsenal-Sporting.

Lee también: Yamal promete a la afición tras la derrota ante el Atlético.

La buena noticia, tal como informó Mundo Deportivo, es que Frenkie de Jong participó este jueves en parte de la sesión de entrenamiento en el campo Tito Vilanova de la ciudad deportiva Joan Gamper.

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El centrocampista holandés se lesionó el 26 de febrero y, tras un riguroso programa de recuperación, aún no ha podido reaparecer.

Todo indica que jugará unos minutos en la segunda parte del derbi contra el Espanyol el sábado en la jornada 31 de La Liga.

Su objetivo es que recupere la forma para liderar el centro del campo ante el Atlético.

El Barça lidera La Liga con 76 puntos, siete más que el Real Madrid, a falta de ocho jornadas.

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