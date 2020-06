Bryan Ruiz: "Mi idea es intentar regresar a Europa"

El delantero todavía no resolvió su conflictiva situación con Santos, pero ya piensa en lo que será su futuro.

Bryan Ruiz no juega un partido oficialmente desde noviembre de 2018, relegado en Santos y con una tensa disputa por su salida que se dilató más de lo esperado. A sus 34 años, el delantero costarricense está seguro que tiene mucho más para ofrecer al fútbol.

“Me gustaría volver a Europa, es un sueño que tengo; la me llama la atención, pero no puedo decir nada hasta que arregle con Santos”, declaró el atacante en entrevista con la Concacaf.

El tico permanecería hasta diciembre en para luego conseguir la anhelada desvinculación. En caso de no poder ir al Viejo Continente, si no sale nada, "tal vez venga la MLS con algo que me interesa, en una edad donde sé que me queda poco, o regresar a ”, destacó.

Alajuelense, el club de sus formativas, Herediano y Saprissa están expectantes para contar con el capitán de la Sele en los dos últimos mundiales.