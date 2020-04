Bruno Valdéz vuelve a coquetear con el futbol de Europa

El defensa paraguayo aseguró que tendría sobre la mesa propuestas desde Alemania.

Desde hace algunos torneos, Bruno Valdéz ha dejado claro que desea salir del América rumbo al Viejo Continente. Constantemente habla sobre ofertas y propuestas, orquestadas principalmente por Pedro Aldave, su representante.

En agosto pasado el mismo promotor guaraní aseguró que el defensor de las Águilas tenía el interés de , clubes de e , aunque no se terminó concretando por la negativa Azulcrema respecto a deshacerse de él.

Ahora, el defensa volvió a poner el tema en la mesa, pues en entrevista con Deporte Total de Paraguay aseguró tener ofrecimientos: "Uno quiere llegar a jugar en Europa, veníamos hablando con Pedro Aldave pero estamos esperando. Yo estoy contento en el club donde estoy. Me dijo creo, no quiso tocar el tema porque no venía al caso”, aseguró.

De concretarse la negociación con un cuadro de la , las Águilas perderían una pieza más con rumbo al futbol europeo. Vale la pena recordar que recientemente emigraron Agustín Marchesín, Mateus Uribe, Edson Álvarez, Diego Lainez y Guido Rodríguez.